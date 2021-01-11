«Академик Черский» покинул место строительства «Северного потока — 2»

Судно «Академик Черский» покинуло зону строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом свидетельствуют данные портала MarineTraffic.

Трубоукладчик прибыл на место строительства газопровода 6 января. До этого он находился в водах Калининградской области.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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