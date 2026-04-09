В трех московских аэропортах приостановили полеты

В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский приостановили полеты. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) в Telegram-канале.

«Аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский (Раменское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

Как подчеркнули в ведомстве, данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Днем 9 апреля в Росавиации рассказали о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропортах Геленджика и Сочи.

6 апреля Telegram-канал Baza сообщил, что в аэропорту Сочи задержали более 100 рейсов в связи с атакой украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Краснодарский край. В публикации говорится, что пассажиры ждали в огромных очередях, спали на полу в зоне вылета, некоторые не выдержали и вернулись в гостиницы.

Ранее пассажиров самолета British Airways напугал дым из кабины пилотов.

 
