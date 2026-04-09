СМИ сообщили о ходе переговоров по контролю США над Гренландией

Переговоры между Гренландией, Данией и США относительно возможного контроля Соединенных Штатов над Гренландией продолжаются, стороны наметили новые раунды обсуждений. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра Гренландии Йенса-Фредерика Нильсена.

«Они (переговоры. — прим. ред.) все еще идут, запланированы дальнейшие встречи», – говорится в сообщении.

Нильсен воздержался от раскрытия тем, обсуждаемых на переговорах. Однако он подчеркнул, что было бы нелогично, если бы стороны игнорировали существующее соглашение об обороне между США и Данией от 1951 года, которое предоставляет Вашингтону право на военное присутствие в Гренландии.

В феврале госсекретарь США Марко Рубио выразил оптимизм относительно хода переговоров, заявив, что они движутся в правильном направлении.

Гренландия является частью Датского королевства, но президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался о желании присоедить остров к Соединенным Штатам. Правительства Дании и Гренландии, в свою очередь, призывали США к уважению территориальной целостности острова и воздерживались от идеи его захвата. Инициатива Трампа не нашла поддержки и в Европе. В январе Трамп заявлял, что на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте были заложены основы для будущего соглашения по Гренландии.

Ранее Дания разработала план диверсий в Гренландии.

 
