В Германии обезвредили захватившего банк мужчину

Bild: полиция обезвредила вооруженного мужчину в банке Sparkasse на западе ФРГ
Полицейские обезвредили вооруженного мужчину, который забаррикадировался в отделении банка Sparkasse в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии. Об этом сообщила газета Bild.

По ее данным, обошлось без пострадавших. Правоохранители задержали злоумышленника. Его мотивы пока неизвестны.

Также неясно, находились ли внутри отделения клиенты или сотрудники.

Инцидент произошел 9 апреля в общине Роммерскирхен. Известно, что в 16:24 (17:24 мск) мужчина с оружием вошел в отделение банка. Предполагается, что целью злоумышленника было ограбление. К моменту прибытия правоохранителей он оставался внутри здания. Банк окружили полицейские, в небо был поднят вертолет.

В прошлом году мужчина захватил заложницу в банке в немецком Римбахе в федеральной земле Гессен. Полицейским удалось его задержать. Девушка не пострадала.

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!