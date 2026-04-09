Эмигрировавший из России комик Оганисян рассказал о заработках оставшихся в стране коллег

Эмигрировавший из России в Армению стендап-комик Гарик Оганисян заявил, что его коллеги, оставшиеся в РФ, хорошо зарабатывают. Об этом он рассказал во время выступления, запись которого опубликована на YouTube.

«Смотрю назад, а в России у всех все хорошо. У моих коллег просто все хорошо. Они по десятой квартире уже себе покупают», — сказал он.

По словам Оганисяна, уехавшие из страны до него комики также не испытывают материальных трудностей. Свое же финансовое положение он охарактеризовал как сложное, заявив, что у него «вообще ничего нет».

В 2024 году Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ заблокировала счета Оганисяна, который покинул страну после начала специальной военной операции. В России у него осталось ИП, оформленное для осуществления концертной деятельности. ФНС отправила в банки решения о приостановлении операций по счетам.

В 2023 году Оганисян заявил, что эмиграция негативно отразилась на его карьере. Комик добавил, что ему интересно, сколько зарабатывают его бывшие коллеги, оставшиеся в России. При этом Оганисян подчеркнул, что не жалеет о своем решении об эмиграции из России. Комик считает, что его вряд ли бы ждал успех в стране.

Ранее Бастрыкин потребовал проверить комиков Долгополова и Оганисяна после их шутки о теракте в отношении военкора Татарского.