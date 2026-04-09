Медведев призвал не допустить завоза опасных инфекций в Россию

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил на заседании межведомственной комиссии Совбеза по противодействию современным угрозам биологической безопасности, что необходимо не допустить завоза опасных инфекций в Российскую Федерацию. Видео со встречи опубликовано на его странице в социальной сети «ВКонтакте».
Политик отметил, что вирус Нипах недавно «наделал шуму», но в мире есть и другие очень опасные патогены. По его словам, риски возникновения новых инфекций остаются весьма серьезными.
«Это связано и с высокой контагиозностью ряда возбудителей, их способностей к быстрому распространению через границы. Именно поэтому важно вести системный мониторинг эпидемиологической обстановки, не допуская завоза опасных инфекционных заболеваний [в РФ]», — сказал Медведев.
20 марта глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемиологические риски в мире будут увеличиваться, и Россия должна быть к этому готова. По ее словам, ведомство в 2025 году отслеживало ситуацию как в РФ, так и за рубежом по ряду опасных инфекций, включая холеру, чуму, оспу обезьян, лихорадку чикунгунья, вирус Нипах и малярию.
