Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

Медведев призвал не допустить завоза опасных инфекций в Россию

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил на заседании межведомственной комиссии Совбеза по противодействию современным угрозам биологической безопасности, что необходимо не допустить завоза опасных инфекций в Российскую Федерацию. Видео со встречи опубликовано на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

Политик отметил, что вирус Нипах недавно «наделал шуму», но в мире есть и другие очень опасные патогены. По его словам, риски возникновения новых инфекций остаются весьма серьезными.

«Это связано и с высокой контагиозностью ряда возбудителей, их способностей к быстрому распространению через границы. Именно поэтому важно вести системный мониторинг эпидемиологической обстановки, не допуская завоза опасных инфекционных заболеваний [в РФ]», — сказал Медведев.

20 марта глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемиологические риски в мире будут увеличиваться, и Россия должна быть к этому готова. По ее словам, ведомство в 2025 году отслеживало ситуацию как в РФ, так и за рубежом по ряду опасных инфекций, включая холеру, чуму, оспу обезьян, лихорадку чикунгунья, вирус Нипах и малярию.

Ранее ученые заявили об угрозе новой пандемии в 2026 году.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!