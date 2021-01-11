Путин: трехсторонняя группа обеспечит разблокирование экономических связей в Карабахе

Специальная трехсторонняя рабочая группа под председательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении будет заниматься обеспечением разблокировки торговых, экономических и транспортных связей в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Москве в понедельник, 11 января, передает ТАСС.

Глава РФ предложил лидерам Азербайджана и Армении переговорить на встрече о новых шагах по ключевым направлениям урегулирования ситуации в карабахском регионе, обозначенным в совместном заявлении от 9 ноября 2020 года.

«Имею в виду вопросы, связанные с деятельностью российского миротворческого контингента, уточнение демаркационных линий, решение гуманитарных проблем, охрану объектов культурного наследия», — сказал Путин.

Российский лидер также выразил надежду, что встреча пройдет в деловой обстановке и поможет обеспечить прочный мира, безопасность и поступательное социально-экономическое развитие в регионе.

«В чем все мы, безусловно, заинтересованы», — подчеркнул российский президент.

Алиев и Пашинян прилетели в Москву утром в понедельник, 11 января.

В Армении оппозиция попыталась перекрыть дорогу в аэропорт, чтобы сорвать визит Пашиняна. Полицейские задержали одного из митингующих, но через час отпустили его.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением конфликта, начавшегося в 1988 году. Новое столкновение привело к жертвам также среди мирного населения.

Спустя нескольких попыток заключения перемирия, 9 ноября, главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.

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