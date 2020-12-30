Доллар подешевел на 38,25 копеек на открытии торгов

На открытии торгов Московской биржи в среду, 30 декабря, курсы доллара и евро снизились.

По данным на 10.05 мск, курс доллара подешевел на 38,25 коп., до 73,66 рублей. В свою очередь, курс евро опустился на 23,25 коп. и составил 90,44 руб.

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