Доллар подешевел на 38,25 копеек на открытии торгов
Дарья Тарасенко
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На открытии торгов Московской биржи в среду, 30 декабря, курсы доллара и евро снизились.
По данным на 10.05 мск, курс доллара подешевел на 38,25 коп., до 73,66 рублей. В свою очередь, курс евро опустился на 23,25 коп. и составил 90,44 руб.
Узнать подробный курс иностранных валют можно на странице «Котировки».
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