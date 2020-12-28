Nord Stream 2 завершил укладку «Северного потока — 2»

Компания Nord Stream 2 завершила укладку трубопровода «Северного потока — 2» в немецкой исключительной экономической зоне, пишет агентство DPA со ссылкой на компанию.

Работы по укладке отрезка в 2,6 километра в исключительной экономической зоне ФРГ начались 5 декабря. Разрешение властей действовало на декабрь.

Агентство подчеркнуло, что далее работы будут вестись в датских водах. Предположительно, они начнутся в январе 2021 года.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Кремле назвали неприкрытой рейдерской атакой санкции против «Северного потока - 2»

— Маас: ФРГ не поменяет отношения к «Северному потоку — 2» после смены администрации США

— Новак оценил намерение США ввести санкции против «Северного потока — 2»