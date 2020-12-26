Цена биткоина вновь обновила исторический максимум
Ника Пикекатлет
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Стоимость криптовалюты биткоин впервые в истории превысила порог в $25 тыс. Об этом сообщает портал CoinMarketCap.
Так, цена биткоина, по данным на 6.37 мск, поднималась в ходе торгов на 6,1%, до $25,005 тыс.
При этом уже в 6.44 мск этот показатель снизился до $24,937 тыс.
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