Цена биткоина вновь обновила исторический максимум

Стоимость криптовалюты биткоин впервые в истории превысила порог в $25 тыс. Об этом сообщает портал CoinMarketCap.

Так, цена биткоина, по данным на 6.37 мск, поднималась в ходе торгов на 6,1%, до $25,005 тыс.

При этом уже в 6.44 мск этот показатель снизился до $24,937 тыс.

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