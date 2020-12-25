Правительство РФ выделит свыше 15 трлн рублей на снижение уровня бедности

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На борьбу с бедностью в России в период с 2019 по 2024 год направят 15,3 трлн рублей. Об этом сказано в анализе Счетной палаты по достижению национальной цели «Снижение в два раза уровня бедности в РФ».

Как отмечается в документе, поддержку малоимущих семей в России необходимо повысить. Там указывается, что мера по поддержке семей с детьми с рождения до семи лет снизит уровень бедности на 2%.

Также в материале ведомства говорится, что социальные выплаты в стране с 2014 по 2018 год получали порядка 80% бедных семей.

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