Правительство РФ выделит свыше 15 трлн рублей на снижение уровня бедности
Антон Демидов
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На борьбу с бедностью в России в период с 2019 по 2024 год направят 15,3 трлн рублей. Об этом сказано в анализе Счетной палаты по достижению национальной цели «Снижение в два раза уровня бедности в РФ».
Как отмечается в документе, поддержку малоимущих семей в России необходимо повысить. Там указывается, что мера по поддержке семей с детьми с рождения до семи лет снизит уровень бедности на 2%.
Также в материале ведомства говорится, что социальные выплаты в стране с 2014 по 2018 год получали порядка 80% бедных семей.
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