Еврокомиссия предложила временно применять соглашение по Brexit

Еврокомиссия предложила применять Соглашение о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией в течение двух месяцев после Brexit. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ЕК.

Там отмечается, что стороны не успеют завершить ратификацию документа до окончания переходного процесса по Brexit (31 декабря 2020 года).

По этой причине ЕК предложила применить соглашение в течение ограниченного периода времени — до 28 февраля 2021 года.

Ранее сообщалось, что ЕС и Великобритания достигли соглашения о партнерстве после Brexit.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Главный переговорщик ЕС по Brexit рассказал о деталях торговой сделки с Британией

— Парламент Великобритании проголосует по договору о торговом соглашении с ЕС

— Меркель: согласованная сделка по Brexit имеет историческое значение