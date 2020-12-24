Путин: кабмину удалось не допустить критического спада в экономике в пандемию
Правительству России удалось не допустить критического спада в экономике страны в условиях пандемии, заявил глава государства Владимир Путин. Его слова передает РИА «Новости».
Президент отметил, что, несмотря на все трудности, были обеспечены стабильность и устойчивость макроэкономических показателей. Помимо этого, не прекратилась реализация знаковых инфраструктурных проектов, а также были созданы новые стимулы для поддержки жилищного строительства.
Более того, удалось не только сохранить ведущие отрасли страны, но и выработать системные меры поддержки практически всех отраслей, добавил глава государства.
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