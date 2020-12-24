Финансист оценил шансы на возвращение курса доллара к 65 рублям

Курс доллара в ближайшем будущем не вернется к отметке в 65 рублей из-за негативных факторов, влияющих на российскую валюту, считает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов. Об этом он рассказал агентству «Прайм».

Так, на рубль влияют низкие нефтяные котировки, угроза американских санкций и пандемия новой коронавирусной инфекции, отметил эксперт.

По словам Тузова, для укрепления курса до 65 рублей за доллар необходим рост цены на нефть, так как нефтяные котировки остаются главным фактором поддержки российской валюты.

При этом рост котировок на фоне пандемии будет затруднен до проведения массовой вакцинации, так как странам мира необходимо сначала создать безопасные условия для запуска предприятий, нуждающихся в топливе, пояснил финансист.

Потребность в нефти в следующем году будет увеличиваться, однако этого будет недостаточно для возвращения курса к докризисным показателям, уверен Тузов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Опять 75: новый штамм коронавируса ударил по рублю

— Эксперт дал прогноз по курсу рубля до конца года

— В ЦБ спрогнозировали снижение ценности доллара из-за санкций США