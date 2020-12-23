Суд Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» на решение по цене на газ для Польши

Суд Швеции отклонил жалобу «Газпрома» на решение арбитража о цене на газ, который поставляется в Польшу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на польский нефтегазовый концерн PGNIG.

В концерне заявили, что апелляционный суд в Стокгольме отклонил жалобу российской компании на частичное решение арбитража по вопросу цены газа по «Ямальскому контракту».

Ямальский контракт, по которому Россия поставляет в Польшу 10 млрд кубометров газа, действует до 2022 года. Польская сторона считает цену на газ по данному контракту завышенной.

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