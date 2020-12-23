ГУМу грозит штраф на 1 млн рублей за нарушения мер по коронавирусу

Торговый дом «ГУМ» на Красной площади в Москве могут оштрафовать на 1 млн руб. за нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главного инспектора объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы Яна Поповского.

По его словам, ОАТИ изучил ТД на предмет соблюдения противоэпидемических мер.

«Торговым центром не были приняты достаточные меры по соблюдению требований по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук посетителями ТД, а также требований социального дистанцирования», — сказал Поповский.

Он напомнил, что в соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, юридические лица должны обеспечить соблюдение соответствующих требований как работниками, так и посетителями.

Отмечается, что администрация ТД «ГУМ» будет приглашена в Инспекцию для составления протокола по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»).

Штраф за подобные нарушения составляет до 300 тыс. руб., при нанесении вреда здоровью человека — до 1 млн руб.

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