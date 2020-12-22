Пенсионеров и малоимущих в РФ предложили освободить от НДС на продукты

Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин предложил возвращать НДС за продукты питания определенным категориям граждан. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова.

В письме отмечается, что проблема роста цен на продукты не так давно поднималась президентом России Владимиром Путиным, в результате чего правительство приняло меры, направленные на стабилизацию ситуации.

Тем не менее, на приобретение продовольственной продукции приходится значительная доля расходов самых уязвимых категорий граждан — пенсионеров, и малоимущих, чей доход не превышает величины прожиточного минимума, заметил Петунин.

Для снижения размера данных расходов он предлагает освободить таких граждан от уплаты НДС за приобретаемые продукты питания. Этого можно достичь, например, через автоматический возврат денег при проведении оплаты банковской картой, с установлением ежемесячного лимита во избежание злоупотреблений, говорится в письме.

«Прошу вас оценить целесообразность создания подобной системы возврата НДС на 10-20%», — заключил Петунин.

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