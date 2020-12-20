В РФ стали чаще искать водителей и нянь с антителами к COVID-19

Аналитики зафиксировали в России повышенный спрос на услуги нянь, сиделок, клинеров и водителей, у которых выявлены антитела к коронавирусу. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование онлайн-сервиса услуг YouDo.com.

Его результаты показали, что с 1 по 17 декабря число таких запросов увеличилось в три раза по сравнению с аналогичным периодом в ноябре.

Отмечается, что ежедневно появляются объявления, где заказчики в качестве основного требования к кандидатам на место водителя, сиделки или няни указывают наличие у них антител к COVID-19.

Заказчики также стали чаще требовать, чтобы при приеме на работу исполнитель представил отрицательный тест на коронавирус.

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