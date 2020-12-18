Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Банк России третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%, сообщается на сайте регулятора.

В ЦБ пояснили, что решение о сохранении ключевой ставки связано с высокой неоднородностью нынешних тенденций в экономике и динамике цен.

Как отмечает регулятор, инфляция по итогам 2020 года складывается выше прогноза и ожидается в интервале 4,6–4,9%.

Ранее экономист спрогнозировал дальнейшее изменение ставки ЦБ.

В марте на фоне падении коронавируса Банк России оставил ключевую ставку на уровне 6% годовых. В июле из-за ухудшения эпидемиологической обстановки регулятор снизил ставку до рекордных 4,25%.