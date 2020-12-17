Путин подписал указ о единовременной выплате 5 тыс. рублей семьям с детьми до 8 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ «О единовременной выплате семьям, имеющим детей». Об этом говорится на сайте Кремля.
Выплата в размере 5 тыс. руб. на каждого ребенка полагается российским семьям с детьми до 8 лет. В документе говорится, что указ принят в целях социальной поддержки семей.
«Единовременная выплата не учитывается в составе доходов семей граждан при предоставлении им иных мер социальной поддержки», — уточняется в документе.
Отмечается, что правительство РФ должно обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией документа, а ПФР необходимо обеспечить осуществление единовременной выплаты.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
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