Путин рассказал, при каких условиях может быть возвращена индексация пенсий работающим
Дарья Тарасенко
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что работающие пенсионеры заслуживают возобновления индексации пенсий.
На пресс-конференции он рассказал, что все будет зависеть от бюджетной обеспеченности.
«Условие простое — бюджетная обеспеченность», — сказал президент. «Конечно, мы об этом думаем, и пенсионеры этого заслуживают», — добавил он.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Россиянам рассказали, как проверить размер пенсии
— Треть россиян считают себя бедными
— Собянин: минимальный размер пенсии в новом году превысит 20 тысяч рублей