Путин рассказал, при каких условиях может быть возвращена индексация пенсий работающим

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что работающие пенсионеры заслуживают возобновления индексации пенсий.

На пресс-конференции он рассказал, что все будет зависеть от бюджетной обеспеченности.

«Условие простое — бюджетная обеспеченность», — сказал президент. «Конечно, мы об этом думаем, и пенсионеры этого заслуживают», — добавил он.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Россиянам рассказали, как проверить размер пенсии

— Треть россиян считают себя бедными

— Собянин: минимальный размер пенсии в новом году превысит 20 тысяч рублей