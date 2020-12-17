Госдеп: будем вводить санкции против «Северного потока — 2» до его остановки

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон заявил, что Вашингтон будет и дальше вводить санкции в отношении российского газопровода «Северный поток — 2», передает РИА «Новости».

По его словам, американская сторона будет делать это до «остановки» проекта.

«Я бы сказал, что эти санкции работают, и мы остановим этот трубопровод», — сказал Робинсон.

Он отметил, что США не хотят вводить ограничительные меры, но «будут использовать эти полномочия и эти инструменты», чтобы остановить данный проект.

Ранее оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщил, что судно-трубоукладчик «Фортуна» начало укладку недостроенного участка «Северного потока – 2» в водах Германии.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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