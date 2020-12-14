Adidas может продать бренд Reebok
Карина Казанцева
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Немецкий концерн Adidas сообщил, что может продать свой бренд Reebok.
«В рамках разработки своей новой пятилетней стратегии Adidas приступила к оценке стратегических альтернатив для Reebok. Эти стратегические альтернативы включают как потенциальную продажу Reebok, так и то, что Reebok останется частью компании», — говорится в заявлении.
Подчеркивается, что финальное решение будет принято 10 марта 2021 года, в день предоставления официальной стратегии компании.
Adidas купил Reebok в 2006 году. Ранее компания сообщала, что бренд сильно пострадал от пандемии: во втором квартале 2020 года выручка Reebok упала на 42%.
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