Спрос на аренду жилья на российских горнолыжных курортах в Новый год вырос на 80%

В России вырос спрос на посуточную аренду жилья на горнолыжных курортах в период новогодних праздников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на владельца онлайн-сервиса краткосрочной аренды жилья Суточно.ру Юрия Кузнецова.

«На 80% вырос спрос россиян на горнолыжные курорты внутри страны на новогодние праздники по сравнению с прошлым годом. Невзирая на пандемию, россияне все равно хотят отдохнуть и сменить обстановку», — рассказал он.

По его словам, в этом году изменился вектор туристического потока на российских горнолыжных курортах. Так, вместо Краснодарского края, Северного Кавказа и Мурманской области россияне предпочли горы в Шерегеше Кемеровской области. При этом Кузнецов отметил, что в Шерегеше места для размещения в праздники быстро закончились и туристы обратили внимание на соседний Таштагол.

«Так, мы видим, что число бронирований жилья в Шерегеше на эти новогодние каникулы по сравнению с прошлыми праздниками выросло на 81%, в Таштаголе - на 385%», — отметил эксперт. Он добавил, что средняя стоимость жилья на горнолыжных курортах Кемеровской области составила от 5,6 тыс. руб. до 6,5 тыс. руб. за сутки.

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