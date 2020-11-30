ЦБ высказался против выпуска стейблкоинов на российский рубль

В Центрабанке заявили, что выступают против выпуска стейблкоинов на российский рубль. Об этом сообщает ТАСС.

Первый зампредседателя ЦБ Сергей Швецов выступил с соответствующим заявлением в ходе вебинара, на котором велось обсуждение консультативного доклада регулятора «Цифровой рубль».

Он напомнил, что китайские власти обложили запретом возможность выпуска стейблкоинов на юань.

«Я думаю, что мы не далеки от этого. По крайней мере все, что будут использовать как средство платежа будет нами пресекаться», — подчеркнул Швецов.

Первый зампред ЦБ отметил, что данное решение продиктовано тем, что российский рубль признан платежным средством на территории России.

При этом, по его словам, если для смарт-контрактов потребуются криптоактивы, то им будут выступать цифровые рубли, выпускаемые Банком России.

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