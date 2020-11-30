Личные подсобные хозяйства перестанут быть основными поставщиками овощей
Личные подсобные хозяйства в России перестанут быть основными поставщиками овощей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на расчеты Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка.
Согласно этим расчетам, к 2025 году доля личных хозяйств в общем производстве овощей сократится с 52% до 45%.
Как отметили в Центре отраслевой экспертизы, производство в личных подсобных хозяйствах постепенно снижается уже на протяжении 20 лет.
Так, в 2000 году на них приходилось до 74% всех овощей в стране, а к 2019 году этот показатель сократился до 55%.
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