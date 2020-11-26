Сертификатор «Северного потока — 2» опроверг свой выход из проекта

Норвежская сертификационная компания Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL) не отказывалась от работы в проекте строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает РБК со ссылкой на официального представителя DNV GL.

«DNV GL не принимала решения об отказе сертифицировать трубопроводную систему Nord Stream 2», — заявили в компании.

Представитель пояснил, что DNV GL изучила новое разъяснение в отношении Акта о защите энергетической безопасности Европы (PEESA).

В результате стало ясно, что под санкции США попадают только верификационные услуги, которые относятся к судам и оборудованию, обслуживающим «Северный поток — 2».

DNV GL отказалась от предоставления таких услуг, но не от тех, что относятся к трубам газопровода.

Ранее российские СМИ со ссылкой на компанию сообщили, что DNV GL покинула проект «Северного потока — 2» из-за санкций США.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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