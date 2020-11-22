Стало известно, что россияне покупали на ноябрьских распродажах

Аналитики компании «Такском» выяснили, как изменился спрос на различные категории товаров во время первых ноябрьских распродаж по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, передает RT.

Так, в 2020 году средний чек в магазинах одежды и обуви составил 4 050 руб. Аналитики зафиксировали снижение продаж на 20%.

Средний чек в магазинах косметики и парфюмерии составил 785 руб., спрос оказался ниже показателей 2019 года на 4%.

В продуктовом ретейле средняя цена выросла на 20%, составив 735 руб. (снижение спроса на 13%).

В аптеке средний чек вырос на 13% — до 710 руб. (уменьшение на 3%).

В алкомаркете — 450 руб. (продажи снизились на 59%).

Было проанализировано более 22 млрд кассовых чеков.

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