Москвичам рассказали о росте сугробов в январские праздники

Синоптик Тишковец: сугробы в Москве за январские праздники вырастут до 19-24 см

Высота сугробов в Москве за январские праздники достигнет 19-24 сантиметров. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«За январские каникулы сугробы в Москве вырастут до 19-24 сантиметров», — сказал он.

До этого Тишковец сообщил, что в новогоднюю ночь в Москве ожидается -10 ...-13°C мороза. По его словам, высота снежного покрова составит от 10 до 15 см. Синоптик отметил, что в течение первой декады января сугробы вырастут до 18 сантиметров. Жители столицы увидят идеальную русскую зиму, добавил он.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил, что резкое похолодание в столице случилось из-за вторжения с севера холодного антициклона. До этого воздушные массы двигались вдоль северной границы страны с запада на восток и не проникали на юг ее европейской части. А в начале недели туда «вторгся» холодный антициклон. Малооблачная погода усугубила ситуацию.

Ранее в Московской области за ночь выпала почти одна треть месячной нормы осадков.