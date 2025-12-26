Россиянам объяснили, почему банки могут блокировать денежные переводы

Банки принимают решение о проведении или блокировке денежного перевода на основе целого ряда факторов, которые могут меняться в зависимости от ситуации. Об этом «Ленте.ру» рассказал разработчик IT-компании One Inc Сергей Гасилов.

По его словам, банковские системы оценивают операции не только по номеру карты, сумме и магазину. Даже транзакция, которая еще несколько дней назад считалась безопасной, со временем может быть расценена как подозрительная.

Эксперт отметил, что все факторы условно делятся на три группы. Первая связана со скоростью и частотой операций: учитывается количество переводов за короткий период, общая дневная активность и наличие неудачных попыток оплаты.

Вторая группа факторов касается поведения клиента. Система анализирует привычный финансовый профиль пользователя, и если новая операция заметно выбивается из обычного сценария, банк может заблокировать перевод.

Третья категория включает технические и сетевые признаки. Перевод могут отклонить, если IP-адрес связан с регионом с высоким уровнем мошенничества или если клиент подключается через VPN.

Гасилов добавил, что все эти параметры обрабатываются машинными моделями за доли секунды — быстрее, чем человек успевает отреагировать.

