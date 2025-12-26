На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США сообщили о возобновлении поисков обломков пропавшего 11 лет назад самолета

РИА Новости: американская Ocean Infinity возобновила поиски обломков рейса MH370
close
Kim Kyung Hoon/Reuters

Американская компания Ocean Infinity возобновила поиски гражданского самолета Malaysia Airlines, пропавшего 11 лет назад во время выполнения рейса MH370 из Куала-Лумпура в Пекин. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя фирмы.

По словам источника агентства, поисковые работы осуществляются при поддержке правительства Малайзии. Именно оно будет отвечать за официальные коммуникации по данному вопросу в связи с важностью и деликатным характером операций.

Гражданский самолет Boeing 777-200, следовавший из Куала-Лумпура в Пекин, исчез с радаров в ночь на 8 марта 2014 года. Предположительно, воздушное судно авиакомпании Malaysia Airlines потерпело крушение в южной части Индийского океана. На борту находились 12 членов экипажа и 227 пассажиров, в том числе один российский турист. Поисковая операция продолжалась три года и финансировалась сразу несколькими странами. Однако обломки самолета так и не были обнаружены.

8 декабря текущего года суд города Пекина обязал компанию Malaysia Airlines выплатить нескольким семьям пропавших без вести пассажиров более 2,9 млн юаней (свыше $410 тыс.) в качестве компенсации по каждому делу. Как писало агентство Reuters, инстанция вынесла решение по восьми делам, связанным с исчезновением восьми человек. Еще 47 уголовных дел были урегулированы и отозваны, 23 — находятся на рассмотрении.

Ранее в России назвали первопричину крушения пассажирского самолета компании AZAL в Казахстане.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
В чем разница между сахарозаменителями и подсластителями и действительно ли они так безопасны и полезны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами