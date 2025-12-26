В США сообщили о возобновлении поисков обломков пропавшего 11 лет назад самолета

Американская компания Ocean Infinity возобновила поиски гражданского самолета Malaysia Airlines, пропавшего 11 лет назад во время выполнения рейса MH370 из Куала-Лумпура в Пекин. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя фирмы.

По словам источника агентства, поисковые работы осуществляются при поддержке правительства Малайзии. Именно оно будет отвечать за официальные коммуникации по данному вопросу в связи с важностью и деликатным характером операций.

Гражданский самолет Boeing 777-200, следовавший из Куала-Лумпура в Пекин, исчез с радаров в ночь на 8 марта 2014 года. Предположительно, воздушное судно авиакомпании Malaysia Airlines потерпело крушение в южной части Индийского океана. На борту находились 12 членов экипажа и 227 пассажиров, в том числе один российский турист. Поисковая операция продолжалась три года и финансировалась сразу несколькими странами. Однако обломки самолета так и не были обнаружены.

8 декабря текущего года суд города Пекина обязал компанию Malaysia Airlines выплатить нескольким семьям пропавших без вести пассажиров более 2,9 млн юаней (свыше $410 тыс.) в качестве компенсации по каждому делу. Как писало агентство Reuters, инстанция вынесла решение по восьми делам, связанным с исчезновением восьми человек. Еще 47 уголовных дел были урегулированы и отозваны, 23 — находятся на рассмотрении.

