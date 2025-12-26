Подоляк заявил о готовности четырех стран отправить миротворцев на Украину

Великобритания, Франция, Германия и Турция выразили готовность к размещению своих миротворческих контингентов на территории Украины по окончании вооруженного конфликта. Об этом заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире «Новини.Live».

По его словам, что в обеспечении мира на Украине должны принимать участие заинтересованные в этом международные партнеры.

«Возникает вопрос, кто будет финансировать все? Кто будет присутствовать для того, чтобы интегрировать все в единую систему и кто будет модерировать процессы сдерживания России?» — сказал советник офиса украинского лидера Владимира Зеленского.

В качестве одного из вариантов Подоляк назвал Турцию, в интересах которой не допустить возникновения новых экономических проблем в акватории Черного моря.

Накануне газета The Washington Post написала, что создание свободной экономической зоны на Донбассе может потребовать размещения иностранных миротворцев на этой территории, на что Россия не согласна.

24 декабря 2025 года Зеленский огласил 20 пунктов мирного плана по Украине. Самыми проблемными он назвал территориальный вопрос и контроль над Запорожской АЭС.

Ранее Медведев удивился «миротворческим» заявлениям европейских политиков.