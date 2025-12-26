На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Генсек НАТО отверг полную независимость Европы от США

Генсек НАТО Рютте отверг полную независимость Евросоюза от США
Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Евросоюзу нет необходимости становиться полностью независимым от Соединенных Штатов, несмотря на текущий курс президента Дональда Трампа в вопросе обороны. Его слова приводит телеканал n-tv.

Он подчеркнул, что США ожидают, что Европа возьмет на себя больше ответственности в вопросе повышения расходов на оборону. Однако речь идет о том, чтобы повышать их вместе с Вашингтоном, указал глава НАТО.

«Логично, что мы постепенно берем на себя больше ответственности за оборону Европы – но вместе с США, которые полностью привержены НАТО, остаются в альянсе и остаются в Европе», — заявил Рютте.

До этого Марк Рютте в интервью агентству DPA назвал ядерный зонтик США абсолютной гарантией для европейских союзников по НАТО. Он отметил, что некоторые страны обладают собственным ядерным потенциалом и в этом направлении ведется сотрудничество.

Для США приоритетами являются безопасная Европа, сильное НАТО и тесное сотрудничество с европейскими членами блока, добавил генсек.

Ранее в США забили тревогу из-за риска войны России и НАТО.

