Двух бизнесвумен из Сибири признали виновными в хищении полмиллиарда рублей

Суд в Иркутске приговорил двух предпринимательниц к четырем годам условно и шести годам колонии общего режима за хищение более 500 млн рублей. Об этом сообщает следственное управление СК России по Иркутской области.

По информации следствия, с 2012 по 2015 годы одна из фигуранток из Иркутска подделала расписку от имени сына своего бывшего супруга, в которой указывалось, что он якобы должен ей более 200 млн рублей, полученных в качестве займа под проценты. Используя фальшивую расписку, она подала иск в суд, чтобы взыскать сумму задолженности, проценты за использование заемных средств, а также компенсацию за уплаченные госпошлины. В результате сумма по исковому заявлению составила более 500 млн рублей.

Помимо этого, бизнесвумен вместе с сообщницей, организовав фиктивный документооборот в в фирме, принадлежащей одной из них, пытались незаконного присвоить более 5 млн рублей бюджетных средств.

СК не называет имена предпринимательниц, однако по информации ТАСС, одна из фигуранток дела — бывшая глава туристического поселка на Байкале Листвянка, Татьяна Казакова.

Суд признал женщин виновными по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере» и в зависимости от роли каждой назначил им наказание. Одну фигурантку приговорили к 6 годам колонии общего режима, со штрафом 1 млн рублей с отсрочкой его исполнения, вторую — 4 годам условно с испытательным сроком 4 года и штрафом в 300 тыс.рублей.

