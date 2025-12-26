На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Тамбовской области мужчина надругался над семилетней девочкой

В Тамбовской области мужчина получил 15 лет колонии за насилие над ребенком
В Тамбовской области мужчина изнасиловал семилетнюю подругу дочери своей сожительницы и получил срок. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов области.

Обвиняемый находился в квартире вместе со своей сожительницей и ее малолетней дочерью. В гости к девочке пришла семилетняя подруга. Мужчина применил физическую силу и надругался над девочкой.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования тамбовчанин не признал своей вины. Приговором суда ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого в Калужской области мужчина надругался над девочкой в подъезде. Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали подозреваемого в городе Малоярославце

.

Ранее россиянин разбил девочке лицо и изнасиловал ее.

