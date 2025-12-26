«Тренер-хам не подходит»: Карпину подобрали лучший клуб для тренерства

Спортивный комментатор Константин Генич в Telegram-канале «Футбольный Биги» предположил, какой клуб больше подойдет для тренера сборной России Валерия Карпина.

«Давай сразу отрезаем «Зенит». Я думаю, что отрезаем ЦСКА. Отрезаем «Динамо» — остается три команды. В «Краснодаре», как мне кажется, как я слышал, «тренер-хам нам не подходит». Остаются «Локомотив» и «Спартак» снова. Ну вот возвращение в «Спартак» я бы расценивал — шансы повыше, чем шансы «Локомотива», — сказал Генич.

17 ноября Карпин объявил о прекращении работы в «Динамо», чтобы сосредоточиться на подготовке сборной России к возвращению на международную арену. Тренеру полагалось 50% от всей оставшейся зарплаты по контракту, который был рассчитан до лета 2028 года. Сумма составляет €3,1 млн (около 294,5 млн рублей) в качестве неустойки за досрочное расторжение соглашения, но Карпин принял решение отказаться от этой выплаты.

Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ролан Гусев

РПЛ ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов), на пятой строчке идет «Балтика» (35). «Спартак», который осенью лишился главного тренера Деяна Станковича, остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

Ранее Валерий Карпин и Матвей Сафонов приготовили оливье в преддверии Нового года.