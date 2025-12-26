На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Синоптик предупредил о мокром снеге и порывистом ветре в Москве

Синоптик Тишковец: в Москве в пятницу ожидаются мокрый снег, ветер и до +2°C
Сергей Киселев/Агентство «Москва»

В Москве в пятницу прогнозируют мокрый снег, порывистый ветер и температуру воздуха до +2 °C. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в течение дня погоду в столичном регионе будет определять тыловая часть циклона. В Москве и области ожидается облачная погода с кратковременными осадками в виде снега и мокрого снега, а температура воздуха будет колебаться от 0 до +2 °C.

Синоптик добавил, что ветер ожидается северный, со скоростью 4–9 м/с, местами порывистый. Атмосферное давление, по его данным, будет расти и достигнет 739 мм рт. ст.

Также Тишковец отметил, что высота снежного покрова в Москве составит не менее 5–6 см, а в Подмосковье может достигать 7–10 см.

До этого в Гидрометцентре предупредили, что вечером 25 декабря, ночью и утром 26 декабря в Московской области ожидается сильный снег, ночью с 25 на 26 декабря и утром 26 декабря в Москве будет снег, метель и гололедица. Кроме того, в столице прогнозируются порывы западного и северо-западного ветра до 15 м/с.

Ранее синоптик назвал «виновника» резкого похолодания в Москве.

