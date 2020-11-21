Кабмин одобрил соглашение о налогообложении с Кипром

Правительство одобрило изменения в соглашение с Кипром, которое предотвращает двойное налогообложение, сообщается на сайте кабмина.

«Решение правительства: одобрить проект федерального закона «О ратификации протокола о внесении изменений в соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал от 5 декабря 1998 года» и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — говорится в сообщении.

В сентябре Россия и Кипр подписали соответствующий протокол. Базовая ставка налога по дивидендам повысится до 15%. Налоги по льготной ставке в 5% будут взыматься с институциональных инвестиций и публичных компаний.

Ранее президент России Владимир Путин поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на зарубежные счета. Это требует корректировки соглашений с другими странами.

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