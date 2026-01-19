Размер шрифта
Названа причина, по которой священники отказываются от крещенских купаний

Религиовед Вевюрко: священники отказываются от крещенских купаний из-за этикета
Александр Кряжев/РИА Новости

Священники не участвуют в крещенских купаниях из-за неформального этикета духовенства, предположил в комментарии ТАСС доцент МГУ имени М. В. Ломоносова, религиовед Илья Вевюрко.

Он отметил, что не знает канонических и исторических оснований, запрещающих духовенству купаться в проруби на Крещение. Однако в христианской культуре не принято смотреть на священников без полного облачения.

«Публично обнажаться и совершать какие-то действия в обнаженном виде, к примеру купаться или участвовать в спортивных состязаниях, для него (священника. — «Газета.Ru») считается этикетно некорректным», — сказал Вевюрко.

Религиовед добавил, что не служащие в данное время суток представители духовенства могут искупаться в прорубе. Скорее всего, они при этом не будут отличаться от рядовых прихожан.

До этого зампред Синодального отдела Русской православной церкви (РПЦ) по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что решение не купаться в проруби на Крещение не делает верующих «людьми второго сорта». Он объяснил, что основная и самая «духовно значимая часть» праздника связана с посещением богослужения, молитвой и участием в водосвятном молебне. Крещенские же купания — благочестивый народный обычай.

Праздник Крещения Господня православные христиане отмечают 19 января. В этот день в стране традиционно проходят праздничные богослужения и купания в открытых водоемах и специально оборудованных купелях.

Ранее в РПЦ открестились от купаний в VIP-купелях на Крещение.

