Иностранцы стали активнее регистрировать бизнес на российском рынке

Rusprofile: иностранцы в 2025 году на 17% чаще регистрировали бизнес в РФ

В 2025-м иностранцы чаще регистрировали бизнес в России, чем годом ранее, передает РИА Новости со ссылкой на аналитиков сервиса проверки и анализа контрагентов Rusprofile.

В материале уточняется, что их данные не учитывают ИП, где учредителями или соучредителями указаны иностранные граждане или организации.

«В 2025 году иностранные учредители зарегистрировали в России 8 932 юридических лица... Всего в настоящее время в России работают 66 202 фирмы с иностранным участием», — отметили в Rusprofile.

Аналитики сервиса уточнили, что показатель прошлого года на 17% превышает аналогичный за 2024 год. Тогда иностранцы создали на российском рынке 7 642 компании.

Как сообщается, больше всего организаций открывают в РФ предприниматели из Китая, Белоруссии и Киргизии. По словам замдиректора компании стратегического консалтинга «АРБ Про» Романа Копосова, после ухода западных бизнесменов в «окна возможностей» быстрее всего заходят предприниматели из дружественных государств.

«Вторая причина в том, что произошла перенастройка цепочек поставок и финансовых контуров. Бизнесу нужны новые логистические маршруты, торговые дома, сервисные компании, операторы складов и каналов продаж», — добавил эксперт.

