В России официально признали сотни новых профессий

Грумер, рерайтер, компоузер и промоутер вошли в новый список профессий в России

Сотни современных профессий, включая грумера, SMM-менеджера и фитнес-тренера, официально включены в новый общероссийский классификатор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, вступивший в силу в 2026 году.

Всем новым специальностям присвоены коды, которые связывают их с общероссийским классификатором занятий. Например, су-шеф отнесен к поварам, а бариста — к работникам прилавка.

В сфере красоты и здоровья появились косметик-эстетист, мастер перманентного макияжа и грумер — специалист по уходу за домашними животными. Также добавлены спа-косметик, фитнес-инструктор и врач-косметолог.

В IT-секторе официальный статус получили системные администраторы, аналитики больших данных, дизайнеры интерфейсов, компоузеры и специалисты по виртуальному волосяному покрову.

В области контента и маркетинга в классификатор вошли копирайтер, рерайтер, SMM-менеджер и промоутер. Среди других новых профессий — коуч, специалист по ИИ, артист горлового пения.

Новый классификатор профессий пришел на смену документу 1994 года. Всего в нем около 5,6 тысячи рабочих профессий и 4,3 тысячи должностей. Документ используется для статистического учета, миграционной политики, регулирования трудовых отношений и начисления пенсий.

