Работающим пенсионерам в России проиндексируют пенсии в 2026 году

Страховые пенсии работающих пенсионеров будут проиндексированы в 2026 году. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш, сообщает РИА Новости.

«Для работающих пенсионеров в 2026 году индексация страховой пенсии учитывается и выплачивается, факт работы сам по себе ее не отменяет», — сказал депутат.

Он уточнил, что в случае увольнения Социальный фонд проводит перерасчет с учетом всех пропущенных индексаций и назначает повышенную выплату со следующего месяца после месяца увольнения.

15 января Панеш заявил, что после индексации в апреле 2026 года средний размер социальной пенсии в России составит более 16 тыс. рублей.

Он уточнил, что согласно бюджетным расчетам после апрельского повышения на 6,8% средний размер социальной пенсии составит 16 590 рублей. Парламентарий напомнил, что социальные пенсии назначаются тем россиянам, которые не сформировали право на страховую пенсию, а также инвалидам, детям-инвалидам и детям, оставшимся без родителей.

Ранее россиянам объяснили, какие ошибки в трудовой книжке опасны для пенсии.