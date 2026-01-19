Стало известно об изменении повестки встречи советников по нацбезопасности в Давосе

Советники лидеров стран Запада по нацбезопасности изменили повестку встречи на полях запланированного в Давосе форума, чтобы обсудить вопрос Гренландии. Об этом пишет The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

В статье говорится, что изначально встреча 19 января должна была быть посвящена урегулированию на Украине. Однако теперь советники будут обсуждать и ситуацию с островом.

17 января президент США Дональд Трамп сообщил о введении с 1 февраля тарифов в 10% в отношении Дании, Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции, ФРГ и Швеции.

По словам американского политика, с 1 июня 2026 года пошлины для этих государств вырастут до 25% и будут действовать, «пока не будет достигнуто соглашение о полной покупке Вашингтоном Гренландии». Лидер США выразил возмущение по поводу того, что указанные страны начали перебрасывать свои силы на остров «непонятно зачем».

Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе пройдет с 19 по 23 января. На него намерены приехать более 60 глав государств и правительств, 55 министров экономики и финансов и свыше 800 топ-менеджеров.

Ранее глава евродипломатии призвала Трампа не отвлекаться от Украины на Гренландию.