В программу ОМС включили новую медицинскую услугу

С 2026 года в программу обязательного медицинского страхования (ОМС) включено неинвазивное пренатальное тестирование. Об этом сообщила главный внештатный специалист Минздрава РФ по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина, передает «Интерфакс».

По ее словам, теперь беременные женщины среднего и высокого риска рождения ребенка с хромосомными аномалиями по данным пренатального скрининга первого триместра, могут получить данную медицинскую помощь по программе ОМС.

Как заявила специалист, неинвазивное пренатальное тестирование — анализ внеклеточной фетальной ДНК, присутствующей в образце крови матери, для определения риска хромосомных аномалий плода. Исследование проводится с конца первого триместра беременности, поскольку начиная с этого срока ДНК плода в большинстве случаев циркулирует в крови беременной в достаточном для анализа количестве, отметила Долгушина.

До этого в России утвердили перечень бесплатной медпомощи на 2026 год. Граждане смогут получить бесплатное лечение более чем по 20 видам заболеваний и состояний.

Перечень болезней, при которых лечение остается бесплатным, не изменился по сравнению с 2025 годом. В него входят инфекционные и паразитарные заболевания, онкология, патологии эндокринной и нервной систем, болезни крови и системы кровообращения, кожные и костно-мышечные заболевания, нарушения зрения и слуха, болезни органов дыхания и пищеварения, а также заболевания полости рта, за исключением зубного протезирования, и мочеполовой системы.

Ранее в Госдуме заявили, что Фонд ОМС недосчитывается части бюджета из-за «псевдо-безработных» россиян.