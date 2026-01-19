Размер шрифта
Фильм «Чебурашка 2» продолжает оставаться лидером российского кинопроката

«Чебурашка 2» третью неделю возглавляет кинопрокат в России
Союзмультфильм

Фильм Дмитрия Дьяченко «Чебурашка 2» третью неделю является лидером российского проката, за прошедшие выходные заработав в РФ и СНГ 345 млн рублей. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.

На втором месте находится снятый Полом Фигом американский триллер «Горничная», кассовые сборы которого за выходные составили 167,5 млн рублей.

Затем следует фильм Сарика Андреасяна «Простоквашино» со сборами в 131,5 млн рублей.

Четвертое место заняла кинокартина Игоря Волошина «Буратино», заработавшая за выходные 123,9 млн рублей.

Пятерку лидеров замыкает голливудский байопик режиссера Джоша Сафди «Марти Великолепный» со сборами в 73 млн рублей.

«Чебурашка-2» вышел в прокат 1 января. 426,5 млн рублей из полученных им за первые дни проката 4 млрд рублей были заработаны на предпродаже. По продажам среди всех российских фильмов он уступает только первому «Чебурашке». Во второй части сыграли Сергей Гармаш, Федор Добронравов, Ольга Кузьмина, Елена Яковлева, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Артем Быстров, Дмитрий Лысенков, Ева Смирнова и другие.

Ранее Дьяченко раскрыл секрет успеха киноленты в России.

