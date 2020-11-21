Эксперты оценили вероятность снижения курса рубля к концу года

Курс рубля не подвержен риску снижения из-за ожидающегося в конце года роста выплат по внешним долгам российских компаний, хотя давление на него и возрастет. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на экспертов.

По данным макроэкономической статистики российского Центробанка, в первом и втором кварталах 2020 года сумма платежей по внешнему долгу нефинансовых организаций, включая основной долг и проценты, составляла 11,5 млрд и 13,5 млрд долларов соответственно.

В третьем и четвертом кварталах сумма платежей по внешнему долгу нефинансовых организаций, включая основной долг и проценты, составит 11 млрд и 22,8 млрд.

Таким образом общая сумма выплат за 2020 год составит 58,8 млрд, заявили эксперты.

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