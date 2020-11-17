Украинская прокуратура заявила об аресте 44 самолетов РФ
Прокуратура Автономной Республики Крым, входящей в состав Генпрокуратуры Украины, заявила в своем Telegram, что украинский суд наложил арест на 44 российских самолета.
В заявлении отметили, что ранее прокуратура выступала с соответствующим ходатайством.
«По ходатайствам прокуратуры автономии наложены аресты на 44 самолета-нарушителя, летавших в оккупированный Крым», — сказано в публикации.
При этом прокуратура не уточняет, каким именно авиакомпаниям принадлежат самолеты.
Ранее стало известно, что украинский суд арестовал 65 российских самолетов за полеты на полуостров.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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