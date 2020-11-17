Евро и доллар растут к рублю

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Доллар и евро растут на открытии торгов Мосбиржи.

Курс доллара в начале торгов поднялся на 18 копеек, до 76,34 руб.

Евро повысился на 27 копеек, до 90,49 руб.

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