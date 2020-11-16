Следователям и прокурорам планируют повысить зарплаты на 5,7%
Анна Светлова
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Правительство предложило в следующем году повысить на 5,7% зарплаты работникам прокуратуры и Следственного комитета. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на поправки ко второму чтению проекта бюджета на ближайшие три года.
Отмечается, что таким образом зарплаты поднимутся в 1,5 раза выше инфляции, которая ожидается на уровне 3,8% в 2021 году.
При этом на увеличении окладов госслужащих других ведомств в предстоящем году планируется сэкономить.
Ранее сообщалось, что зарплаты менеджеров Роскосмоса сократили на 15–20%.
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