«Поражение — признак возвращения»: Губерниев о вылете Медведева с Australian Open

Журналист Губерниев: Медведев как спортсмен вообще ни разу не закончился
Edgar Su/Reuters

Журналист и комментатор Дмитрий Губерниев призвал не списывать со счетов российского теннисиста Даниила Медведева после поражения от американца Ленера Тьена в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — 2026 (Australian Open). Его слова приводит «Матч ТВ».

«Медведев как спортсмен вообще ни разу не закончился. Он же не проиграл в первом круге. Он проиграл в четвертом круге на турнире Большого шлема, перед этим выиграл очередной турнир. Считаю, даже это поражение — признак определенного возвращения на уровень», — заявил он.

Встреча продолжалась 1 час и 40 минут и завершилась со счетом 4:6, 0:6, 3:6. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию. Медведев совершил шесть эйсов и допустил шесть двойных ошибок, а также реализовал один брейк-пойнт. На счету американца пять подач навылет, одна двойная ошибка и семь реализованных брейков из десяти возможных.

11 января Медведев выиграл турнир серии ATP-250 в Брисбене, Австралия. В финале турнира представитель России обыграл американца Брэндона Накашиму. Встреча, которая продлилась 1 час 35 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:2, 7:6 (7:1).

Ранее Медведев раскрыл, как на него повлиял вылет с Australian Open. 

